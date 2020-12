La connexion obligatoire à Facebook de l'Oculus sous le coup d'une enquête en Allemagne

Dans le communiqué de presse accompagnant l'annonce de l'enquête, Andreas Mundt, président de l'autorité en question, explique : « Lier les produits de réalité virtuelle et les réseaux sociaux pourrait constituer un abus de domination illégal par Facebook. Avec son réseau social Facebook, [le groupe] tient une position dominante en Allemagne et est également un acteur important dans l'émergement croissant du marché de la VR. Nous avons l'intention d'examiner si et jusqu'à quel point ce dispositif de lien [entre Facebook et le casque Oculus] affecte la compétition dans les deux domaines. »