Des Oculus Quest 2 inutilisables à cause de problèmes de compte Facebook

Voilà quelques années que Sony n'est plus vraiment dans les bonnes grâces des acheteurs de smartphones. Et la pandémie de Covid-19 n'a hélas rien arrangé : au premier trimestre 2020, le constructeur japonais n'aurait expédié que 400 000 smartphones sur les 700 000 prévus. Insuffisant pour décourager les ingénieurs de la marque cependant. Car aujourd'hui, Sony lance le Xperia 5 II (prononcer mark two) : un nouveau smartphone haut de gamme susceptible, peut-être, de réussir là où le Xperia 1 II avait échoué en juin dernier.