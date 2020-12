Facebook : 40 États américains vont s'associer pour poursuivre en justice le réseau social

La politique d'acquisition de Facebook est en effet pointée du doigt depuis plusieurs années, et beaucoup souhaitent prouver que les rachats de WhatsApp (2014) et d'Instagram (2012), devenus des mastodontes de la messagerie instantanée et du réseau social de partage de photos et vidéos, étaient avant tout destinés à étouffer deux futurs concurrents potentiels. Il y a quelques jours, l'entreprise s'est justement encore illustrée avec le rachat de Kustomer, spécialiste du CRM et du chatbot, pour la coquette somme d'un milliard de dollars.