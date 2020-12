Le Conseil de surveillance de Facebook saisi de ses premiers cas, et deux concernent la France

Né de l'imagination de Mark Zuckerberg pour contribuer, en toute indépendance, à améliorer la politique de contenus et de modération de Facebook, et pour bloquer ses décisions le cas échéant, le Conseil de surveillance (ou Oversight Board) a publié, mardi 1er décembre, la liste et les détails des six premiers cas qu'elle a décidé d'examiner, souvent intéressants et relevant la complexité de la modération de contenus ou commentaires sensibles. Deux d'entre eux, liés à la Covid-19 et à des commentaires violents d'un ancien Premier ministre malaisien relayés par un internaute, concernent la France.