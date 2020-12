Facebook News va débarquer en Europe le mois prochain, au Royaume-Uni précisément

Facebook News est un espace dédié aux actualités locales et nationales directement disponible via Facebook. L'entreprise explique ainsi : « Facebook News propose un mélange de sujets d'actualité, personnalisées ou non, afin de fournir des informations fiables et pertinentes. Les lecteurs peuvent consulter les grands titres et les articles du jour (…). Facebook News aide également les gens à découvrir de nouveaux sujets et de nouvelles histoires en fonction des nouvelles qu'ils lisent, partagent et suivent ». La firme de Mark Zuckerberg assure également qu’elle va rémunérer les médias pour « le contenu qui n’est pas déjà sur la plateforme ».