Australie : Facebook menace de couper des services à cause d'un projet de loi sur la rémunération des news

« L'ACCC présume que Facebook profite le plus de sa relation avec les éditeurs, alors qu'en fait, c'est l'inverse qui est vrai. Les news représentent une fraction de ce que les gens voient dans leur fil d'actualité et ne constituent pas une source de revenus importante pour nous. Néanmoins, nous reconnaissons que les news jouent un rôle vital dans la société et la démocratie, c'est pourquoi nous offrons des outils et des formations gratuitement pour aider les entreprises de médias à atteindre un public beaucoup plus large qu'auparavant ».