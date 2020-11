Messenger et Instagram : bientôt des messages éphémères

Ce qu'on en pense chez Clubic

Contrairement à Signal, sur Instagram, Messenger ou de WhatsApp, certains pourraient regretter le fait que les messages éphémères ne soient donc pas présentés comme une fonctionnalité de sécurité visant à protéger des conversations confidentielles.

Toutefois, on imagine que dans une certaine mesure, Facebook est en train de sensibiliser les plus jeunes ainsi qu'une très grande partie de la population à cette approche. Et c'est toujours ça de gagné, non ? WhatsApp dispose d'une base de 2 milliards d'utilisateurs, Instagram a 510 millions de membres et Messenger, 1,3 milliard d'adeptes.