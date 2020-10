Facebook veut connecter les gens "à proximité", travaille sur une fonction "Quartier"

Les règles communautaires édictées par le réseau social s'appliquent bien évidemment à ce nouvel espace. Facebook rappelle lors de la création de son profil qu'il est nécessaire d'être "inclusif, gentil et poli" dans ses échanges avec ses voisins. Il est aussi possible de quitter le groupe à tout moment.

Pour l'heure ce système est en test limité dans la ville canadienne de Calgary. Facebook déploiera ensuite "Neighborhoods" à plus grande échelle si ce premier essai s'avère concluant mais le réseau social ne donne aucune fenêtre de lancement pour le moment.

Si cette nouvelle fonctionnalité venait à être accessible au plus grand monde, elle pourrait menacer Nextdoor, un réseau social disponible aux Etats-Unis mais aussi en France qui permet lui aussi de créer un groupe limité aux habitants d'un quartier. Facebook n'a d'ailleurs jamais hésité à récupérer les bonnes idées de ses concurrents et à les intégrer à sa plateforme comme avec Facebook Rencontres, un clone à peine voilé de Tinder, ou encore les Stories, popularisées par Snapchat et rapidement ajoutées à Instagram.