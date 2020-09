Pourtant, celui qui est aussi le beau-frère de Sheryl Sandberg – numéro 2

de Facebook et femme la plus riche des États-Unis – considère que les gens « abandonnent les plateformes traditionnelles » à cause des discours de haine, de la toxicité ou de la désinformation. « Elles promettent la méchanceté en récompensant le conflit et l'hostilité, en distribuant l'information rapidement et en promouvant par le biais de l'algorithme la polarisation [des sujets] » note-t-il.