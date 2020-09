Un ancien cadre dévoile la stratégie de Facebook pour être aussi addictif que le tabac

Alors forcément, certains diront qu'il est facile de critiquer après avoir contribué à faire du géant Facebook ce qu'il est aujourd'hui. Et même si le principal intéressant en a parfaitement conscience et admet avoir "une certaine responsabilité", se pose alors la question de ce que propose Tim Kendall pour changer les choses. "Sans responsabilisation des plateformes, nous ne pouvons que nous attendre à ce que le problème continue et empire", a-t-il déclaré devant le sous-comité du Congrès, pariant que "plus les plateformes continuent d'accroître notre dépendance et nous rendent plus vulnérables, plus nous serons déprimés et anxieux."