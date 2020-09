"Facebook ne menace pas de se retirer de l'Europe", répond le réseau social au régulateur irlandais

On imagine bien toute la complexité de la tâche de la Haute Cour irlandaise, qui a l'occasion de donner un grand coup de pied dans la fourmilière des GAFA en bloquant le transfert des données UE-USA. Sauf qu'on a tout de même du mal à se dire que le régulateur prendra le risque de générer de nouveaux conflits entre l'Union européenne et les États-Unis. Et il y en aura si la Haute Cour penche en faveur du gendarme irlandais des données. La taxe GAFA, qui traine des pieds et qui n'aboutit - pour l'instant - à rien en est un bel exemple. UE ou géants du numérique, qui a la plus grosse cote ?