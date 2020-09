Données personnelles : Facebook menace de retirer ses réseaux sociaux d'Europe !

Clairement, Facebook a d'ores et déjà fait savoir à la Haute Cour de justice irlandaise qu'il lui serait impossible de se conformer à cette demande. Le géant des réseaux sociaux indique même que dans de telles circonstances, il ne pourrait tout simplement plus distribuer les services Facebook et Instagram dans l'Union européenne. La société demande ainsi le gel de la décision et une révision judiciaire à la Haute Cour.