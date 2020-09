Facebook lance un centre d'information sur le climat et une nouvelle fonctionnalité, "Challenges"

Sur ce nouvel espace dédié, on retrouve des chiffres et données attestant des effets et des conséquences du changement climatique, mais aussi des graphiques avec des éléments de température, une sélection d'articles de presse ou de tribunes sur le sujet, ou encore des conseils à appliquer dans la vie de tous les jours pour essayer de lutter contre le changement climatique. Pour alimenter cette page, Facebook a noué différents partenariats avec le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), l'Organisation météorologique mondiale (OMM), le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).