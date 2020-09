Kim Kardashian et d'autres personnalités boycottent Facebook et Instagram aujourd'hui !

Kim Kardashian quitte Instagram ET Facebook ! Mais que les fans de la Californienne se rassurent, cette coupure n'est que momentanée. La femme d'affaires a posté une publication sur Instagram, mardi, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne #StopHateForProfit ("Non à la haine pour les profits"), qui appelle à lutter contre la haine et la désinformation, dans la vie de tous les jours et sur les réseaux sociaux.