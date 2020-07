Contenux racistes et haineux : LEGO retire à son tour ses publicités des réseaux sociaux

LEGO, dont on n'a plus à mesurer la symbolique, a décidé de s'inscrire dans ce mouvement, en raison notamment de son impact sur la jeunesse. "Nous nous engageons à avoir un impact positif sur les enfants et le monde dont ils vont hériter. Cela comprend la contribution à un environnement positif et inclusif exempt de discours de haine, de discrimination et de désinformation", a déclaré le groupe danois dans un communiqué de presse.