Le régulateur irlandais ne veut plus que Facebook transfère ses données européennes aux États-Unis

Prêchant forcément pour sa paroisse, Facebook n'a pas manqué non plus de soulever les conséquences sur la société de l'impossibilité de se prévaloir des clauses contractuelles types. Selon la plateforme, l'impact toucherait de nombreux secteurs et entreprises, petites et grandes. "Un manque de transferts de données internationaux sûrs, sécurisés et légaux nuirait à l'économie et entraverait la croissance des entreprises axées sur les données dans l'UE", déclare-t-elle.