Twitter propose de nouveau le téléchargement de "Vos données Twitter"

On retrouve ainsi toutes les informations de profil, les tweets, les messages privés, les moments, les médias hébergés (images, vidéos et GIFs qui ont pu être associés à vos tweets, messages privés ou moments), la liste des abonnés, celle des abonnements, le carnet d'adresses, les listes créées ou celles dont vous êtes membre ou abonné. Des informations sur les centres d'intérêt et des données démographiques déduites par Twitter à votre encontre sont également rassemblées dans « Vos données Twitter », tout comme des données sur les publicités visionnées et, plus important, celles avec lesquelles vous avez pu interagir.