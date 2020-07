Piratage de Twitter : plus de 1 000 employés ou sous-traitants auraient pu se faire berner

Twitter a été victime d'un piratage massif, le mercredi 15 juillet, ayant conduit des cybercriminels à prendre le contrôle de 36 comptes d'éminents personnages ou personnalités, comme l'ancien président américain Barack Obama, le patron de Tesla Elon Musk, monsieur Microsoft Bill Gates, ou encore le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden et l'autre candidat, un peu moins pris au sérieux par contre, Kanye West. On apprend désormais que plus d'un millier de personnes, travaillant ou rattachées à Twitter, ont pu contribuer au piratage.