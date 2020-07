Le P.-D.G. de BitTorrent offre un million de dollars pour retrouver les hackers de Twitter

« Nous travaillons en étroite collaboration avec Twitter pour résoudre ce problème immédiatement et rétablir nos comptes à un fonctionnement normal. Nous sommes toujours vigilants dans la gestion de nos comptes ; nous les utilisons de manière sûre et responsable, en prenant la sécurité de nos comptes au plus haut niveau [de sérieux] possible », a expliqué Justin Sun au CoinTelegraph. « Cela ne fait que mettre en lumière le besoin urgent pour notre société d'adopter des logiciels et des services décentralisés (…) ».

La prime d'un million de dollars promise sera versée à la personne (ou aux personnes) capable(s) de fournir des données précises ou informations pertinentes sur les hackers responsables, ce mercredi, du piratage ayant permis la prise de contrôle des comptes de nombreuses personnalités, dont Elon Musk ou encore Bill Gates.