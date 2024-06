Un bug bounty de 3 millions de dollars chez Kraken prend des allures d'extorsion, mais les cryptomonnaies des clients sont protégées

On les surnomme les « chapeaux blancs » du piratage : des experts en sécurité qui, au lieu d'exploiter les failles à des fins malveillantes, choisissent de les rapporter aux entreprises concernées. Un geste éthique et légal, généralement rémunéré via des programmes de « bug bounty ». L'idée ? Payer quelques milliers de dollars pour éviter un préjudice potentiellement colossal.

Ces spécialistes de la cybersécurité excellent dans l'art délicat du « hacking éthique ». En testant inlassablement les systèmes, ils reproduisent les schémas d'attaque dans un cadre autorisé et maîtrisé. Un jeu du chat et de la souris indispensable pour améliorer la robustesse des plateformes en ligne, à l'image des échanges de cryptomonnaies.