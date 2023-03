Distributeurs automatiques de Bitcoin : qu'est-ce qui pouvait mal tourner ?

Si avec Internet, à peu près tous les secteurs de la société sont devenus plus vulnérables aux vols, il y a des domaines où les actions des hackers se font plus habituellement sentir. Et parmi ceux-ci, le monde des cryptomonnaies, où les pirates prennent leur retraite, quand d'autres multiplient les actions.

Et aujourd'hui, ce sont les distributeurs Bitcoin de la société General Bytes qui ont fait les frais des talents des voleurs. Cette dernière vient en effet d'annoncer qu'un hack, s'appuyant sur une faille zero-day, vient d'avoir lieu sur ses machines.

« L'attaquant a pu télécharger sa propre application Java à distance via l'interface de service principale utilisée par les terminaux pour télécharger des vidéos et l'exécuter en utilisant les privilèges de l'utilisateur "batm" » a-t-elle ainsi expliqué dans un communiqué publié ce week-end.