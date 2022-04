Un cybercasse de 540 millions de dollars en crypto-monnaies depuis… la Corée du Nord

Le coupable du plus gros vol de crypto-monnaies de l’histoire a été trouvé. Ce jeudi 14 avril, le FBI a publié un communiqué de presse accusant la Corée du Nord d’être à l'origine du « cybercasse » de 540 millions de dollars (500 millions d’euros) dont a été victime le réseau de crypto-monnaie Ronin en mars dernier. C’est sur ce réseau que repose Axie Infinity, jeu basé sur la blockchain, qui a perdu 625 millions de dollars après le piratage. Les hackers avaient réussi à exploiter une faille dans le système pour convertir la monnaie in-game en crypto-monnaies traditionnelles. Des transactions frauduleuses qui ont permis aux pirates de repartir avec quelque 173 600 ETH et plus de 25 millions d’USD coin.