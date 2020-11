Play to earn : tout savoir sur le gameplay qui récompense les joueurs en crypto-monnaies

Le développement de l'industrie du jeu vidéo et l’avènement des smartphones ont fait fleurir les modèles « freemium » et « pay-to-win ». Sans surprise, ces modèles ne font pas l'unanimité, beaucoup de joueurs se déclarant mécontents de devoir payer pour profiter entièrement d'un jeu qui se voulait initialement gratuit.

Au même moment, plusieurs expériences ont lieu dans l’univers du Bitcoin. Des « cypherpunks » réfléchissent à un modèle plus éthique pour les joueurs et les développeurs : et si les joueurs étaient récompensés en crypto-monnaie pour leur effort durant le jeu ? Grâce aux smart contracts, le code est public et peut être audité par tous : si les conditions sont remplies, automatiquement et sans tiers de confiance, un versement peut être effectué.

Ces punks du chiffrement s’attaquent donc au projet pour offrir un nouveau type d’expérience ludique : le « provably fair ».