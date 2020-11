KuCoin récupère 84 % des crypto-monnaies volées après un piratage de 280 millions de dollars

Ainsi, le suivi des transactions a permis de geler ou de rendre inutilisable la plupart des actifs dérobés. Il existe en effet aujourd’hui, des outils tels que Chainalysis pour surveiller et tracer efficacement les transactions des pirates qui tentent le plus souvent de convertir les fonds en monnaie fiduciaire. Il a par exemple été possible de suivre l’adresse Ethereum du pirate KuCoin qui a notamment réalisé des douzaines de transactions avec des tokens ERC-20 vers une autre adresse Ethereum ayant un solde de 13,6 millions de dollars.

Par ailleurs, Chainalysis contrôle déjà les potentielles irrégularités de plusieurs plateformes telles que Gemini et Bitstamp. Avec cette surveillance accrue, il devient de plus en plus difficile pour les pirates de convertir et blanchir les fonds volés.