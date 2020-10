L’exchange KuCoin a trouvé les hackers qui ont volé 281M$ de crypto-monnaies

Après le piratage, l’écosystème blockchain a participé au suivi des transactions des pirates pour geler ou rendre inutilisable la plupart des actifs. Johnny Lyu a déclaré que 204 millions de dollars de cryptomonnaie, soit 72% du total du piratage, étaient « hors de contrôle des adresses suspectes ».

Dans les minutes qui ont suivi le piratage, les exchanges ont pu utiliser des outils de surveillance pour déterminer si les crypto-monnaies déposées provenaient du piratage de KuCoin Les fonds suspects étaient immédiatement gelés. Cependant, les hackers ont tout de même réussi à vendre environ 17 millions de dollars de crypto-monnaies sur des exchanges décentralisés.

KuCoin avait mis en pause les dépôts et les retraits après le piratage. La plateforme est actuellement en train de rouvrir progressivement et permet de déposer et de retirer 31 crypto-monnaies. Toutefois le Bitcoin, l'Ether et le stablecoin Tether (USDT) n’en font toujours pas partie.