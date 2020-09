Les autorités américaines accusent deux Russes d’avoir volé 17 M$ en cryptomonnaies

Dmitrii Karasavidi aurait ensuite essayé de blanchir le butin via un compte en son nom propre. Il aurait tenté de dissimuler la nature et l’origine des fonds en transférant et en échangeant le butin en plusieurs crypto-monnaies.

Les deux hommes auraient également essayé de manipuler le cours d’une crypto-monnaie en prenant, en 2017, le contrôle de trois comptes de clients contenant plus de 5 millions de dollars, et en utilisant cette somme pour acheter le token GAS et manipuler son cours.

Les deux hommes risquent une peine maximale de 59 ans de prison s’ils sont reconnus coupables de tous les chefs d’accusation.