Au total, ce sont trois market makers (les institutions sur un marché achetant et vendant des volumes important d'un actif), à savoir CLS Global, MyTrade et ZMQuant qui ont été arrêtés, ainsi que plusieurs personnes ayant collaboré à l'escroquerie. Au total, 18 individus vont devoir rendre des comptes devant la justice américaine, pour « fraude et manipulation à grande échelle » dans le domaine des cryptomonnaies.

« Le wash trading est depuis longtemps interdit sur les marchés financiers, et les cryptomonnaies ne font pas exception. Il y a des cas où une technologie innovante – la cryptomonnaie – rencontre une arnaque vieille d’un siècle – le pump and dump » a résumé le bureau du procureur de Boston. Le département de la Justice des États-Unis a pu de son côté récupérer environ 25 millions de dollars d'actifs, qui pourront être retournés à leurs investisseurs. Le début de la fin de la loi de la jungle ?