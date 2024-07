Opération First Light : ce coup de filet XXL d'Interpol a permis l'arrestation de milliers de cybercriminels dans 61 pays

L'opération First Light 2024 s'inscrit dans la continuité des efforts d'Interpol pour lutter contre la cybercriminalité. En 2021, l'organisation avait déjà mené l'opération HAECHI-II, qui avait abouti à l'arrestation de plus de 1 000 cybercriminels et à la saisie de 27 millions de dollars. Cette action avait notamment permis de déjouer une fraude de 8 millions de dollars visant une entreprise textile colombienne.

En 2023, Interpol avait frappé un autre grand coup en démantelant Genesis Market, une plateforme majeure de revente de données volées. Cette opération avait conduit à 119 arrestations dans 17 pays et avait mis hors ligne un site qui proposait les identités de plus de 2 millions de personnes.

Pour autant, et on l'a bien vu avec les retours médiatisés de célèbres gangs de hackers ravageurs, comme LockBit qui ne cesse de renaître de ses cendres, ces coups de filet ne doivent pas nous exonérer de continuer d'être prudents et de nous protéger des cybercriminels. Clubic vous aide avec ces conseils à suivre lorsque vous surfez sur le Web :