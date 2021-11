Plus de 1 000 cybercriminels arrêtés par Interpol, 27 millions de dollars saisis

Les autorités colombiennes, mises au courant, ont aussitôt informé Interpol de la fraude, via son bureau de Bogota. Celui-ci a alors établi un canal de coopération policière internationale avec d'autres bureaux de l'organisation, situés à Pékin et à Hong Kong, pour geler les fonds transférés avant que l'argent ne termine dans les poches des cybercriminels. Les autorités ont ainsi pu intercepter, à temps, plus de 94 % de l'argent. Sans une coopération planétaire immédiate, l'entreprise colombienne aurait déposé le bilan. C'est donc une véritable course contre la montre qui fut menée par Interpol, qui a su mettre en relation en un temps record les services répressifs et les institutions bancaires des pays concernés.