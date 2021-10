Squid Game : Netflix marque à l'encre indélébile avec son nouveau Battle Royale au succès surprise

Les explications derrière le pourquoi et le comment de cet étrange jeu (quel est le but pour les organisateurs ? Qui sont les gens derrière les masques ? etc.) sont finalement assez secondaires, et c'est tant mieux parce qu'elles sont assez moyennes.

L'essence de la série est finalement ailleurs, dans les personnages je l'ai déjà dit, mais aussi dans l'excellent rythme du scénario. L'œuvre est d'une efficacité redoutable et invite au binge watching malgré des épisodes assez longs… et seulement si vous avez l'estomac bien accroché (non, vraiment, c'est un bain de sang). On peut également saluer l'esthétique visuelle et sonore soignée qui permet à la série de se forger une identité à part entière.