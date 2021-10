Squid Game : la nouvelle série de Netflix fait des émules, y compris dans une école primaire de Belgique...

Alarmée, l’école en question a immédiatement fait parvenir un communiqué aux parents d'élèves. « Vous avez sûrement entendu parler de cette série Squid Game. […] Des personnages y sont amenés à jouer à des jeux d’enfants et s’ils perdent, ils sont éliminés… On les exécute ! Nos élèves s’amusent donc à des jeux style « 1,2,3 Soleil » et le perdant ou perdante reçoit des coups… Nous sommes très vigilants pour que ce jeu malsain et dangereux soit stoppé ! [...] Des sanctions seront prises vis-à-vis des enfants qui continueront ce jeu ! » peut-on lire dans le message en question.