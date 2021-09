Harcèlement scolaire : le hashtag #Anti2010 supprimé de TikTok

Le ministre de l'Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer, a également réagi via Twitter : « Je vois qu'il y a un mouvement qui monte et qui consiste à mal accueillir les élèves de 6e et à embêter les élèves nés en 2010. C'est évidemment complètement stupide, c'est contraire à nos valeurs, rappelez-vous quand vous étiez 6e vous-mêmes, c'était spécial d'arriver au collège, et vous comptiez sur la bienveillance de tout le monde. »