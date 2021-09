AppleToo : quand certains employés de la firme de Cupertino haussent le ton

Cher Scarlett n'est pas seule… enfin presque. Si elle a (enfin) reçu quelques soutiens publics d'autres salariés d'Apple, à l'image de Janneke Parrish ci-dessous sur Twitter, c'est plutôt le silence qui règne à Cupertino. Car une longue tradition demeure au sein de l'entreprise, réputée pour que ces employés ne prononcent jamais un mot, ou presque, sur la Pomme en public.

Comme se défend Cher Scarlett, sa démarche n'a rien à voir avec du leak : « Il y a cette culture au sein d'Apple, qui est très gratifiante, du secret et de la loyauté, et quand j'ai lu certains de ces articles sur moi, ça ressemble à de l'infiltration, beaucoup, les gens ont l'impression que je divulgue des données confidentielles ». Or, comme le précise avec justesse Protocol, il n'y a rien à confondre entre de telles révélations et une fuite de données concernant le prochain iPhone . Et pourtant, pour nombre d'employés d'Apple, cela revient au même. Briser la loi du silence, tel est le défi que se lance Cher Scarlett, et la route va être longue.