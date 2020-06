Après Ubisoft, Insomniac Games éclaboussé par une vague de témoignages de harcèlement sexuel

Une prise d’acte plus qu’une réelle position sur le sujet, qui a poussé cette fois Rachel D. Mark a raconter son expérience au sein d’Insomniac Games, laquelle s’est déroulée entre 2006 et 2010, et qui tend à prouver qu’une décennie n’aura pas suffi à régler les problèmes de sexisme systémique au sein du studio.

Dans un fil distinct, l’ex-programmeuse corrobore les dires de Sol Brennan. Les fausses promesses, les opportunités d’évolution illusoires, et bien entendu les remarques, gestes et paroles déplacées, voire le harcèlement. Rachel D. Mark qui, écœurée de son expérience au sein de Insomniac Games, a tout simplement mis un terme à sa carrière de programmeuse, regrette enfin que pour seule défense, son ex-employeur se soit contenté de mettre en avant la dimension « familiale » du studio. Une posture culpabilisante et lâche, analyse-t-elle, qui fait porter aux accusateurs le risque de détruire ladite famille.