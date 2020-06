Twitch forcé de durcir le ton contre le harcèlement et les abus sexuels des streamers

Au lendemain du #TwitchBlackout, cet appel à boycott lancé par des streamers et usagers de la plate-forme d’Amazon pour dénoncer son inaction face à la recrudescence du harcèlement, Twitch assure vouloir devenir « l’endroit le plus sûr pour créer sur Internet ».

Après un mercredi noir pour la plate-forme de streaming, l’heure est venue de tirer des enseignements et de faire son autocritique. Des mots, qui viennent ainsi s’ajouter à des promesses formulées maintes fois. Seront-ils suffisants pour apaiser l’ire de la communauté ?

Twitch défend sa ligne

C’est via un billet de blog que la filiale d’Amazon a pris la parole hier. Aux accusations de laxisme concernant son traitement des cas de harcèlement (moral, sexuel, raciste) et de discrimination, Twitch répond que toutes les alertes qui lui sont remontées sont examinées « aussi vite que possible, tout en s’assurant d’être méticuleux lors de l’évaluation de ces graves allégations ».

Une méticulosité, qui semble justement être au cœur du problème. Car derrière ce terme censé garantir un juste traitement et une réponse adaptée se cache surtout une attente interminable pour les victimes. Quand l’affaire ne se solde pas simplement par l’absence de réaction de la part de Twitch.

Mais la plate-forme explique que la majorité des cas de harcèlement qui lui sont remontés ont pris place en dehors du site (sur les réseaux sociaux, ou dans la réalité notamment), et qu’il lui faut « davantage d’informations pour prendre une décision ». Dans certains cas, explique encore Twitch, il lui faut d’abord rapporter l’affaire auprès des autorités compétentes pour entamer une investigation.

Le CEO de Twitch chahuté

Sur la pétition lancée conjointement à cette journée de boycott, on peut lire une revendication claire de la part des signataires : qu’Emmett Shear, PDG de Twitch, prenne la parole pour annoncer des actions concrètes, ou qu’il démissionne de son poste.

C’est que le monsieur cristallise en partie l’immobilisme de l’entreprise qu’il représente. Sur Twitter, la streameuse YourStarling accuse le PDG de lui avoir gloussé au nez lorsqu’elle avait eu l’occasion, lors d’une réunion avec lui, d’aborder la toxicité de la plate-forme, en particulier pour les femmes. « Wow, les choses qui se passent sur notre plate-forme, je ne peux pas vraiment les commenter », lui aurait-il répondu avant de tourner les talons.