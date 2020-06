Twitch va commencer à retirer les vidéos dont les musiques sont copyrightées

Pour parvenir à scanner ces vidéos, Twitch peut compter sur son partenariat avec Audible Magic, une entreprise qui collabore elle-même avec les ayants droit comme Universal Music Group, Disney, ou encore Warner Music Group, parmi tant d'autres. Ce partenariat entre Twitch et Audible Magic ne date pas d'hier : les deux entités travaillent ensemble depuis 2014. Quant à sa manière de procéder, Twitch explique que les clips les plus anciens seront scannés en premier, avant de s'attaquer aux plus récents « au fil des prochains mois ».

Notons enfin que la plateforme prévoit prochainement de donner aux streamers la possibilité de faire eux-mêmes le ménage en supprimant l'intégralité des clips enregistrés durant leurs diffusions. Une solution peut-être un brin radicale…