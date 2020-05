Twitch chercherait à produire des émissions interactives sur sa plateforme

Et le jeu vidéo ne sera pas le seul sujet abordé avec ces émissions.

C'est le site Bloomberg qui rapporte cette information obtenue via un document interne. Ainsi, Twitch prévoirait de lancer divers programmes dans plusieurs domaines. Ces émissions semblent se rapprocher du format télé-réalité. Twitch oblige, chaque émission sera diffusée en live et les spectateurs pourront interagir en direct. Les séries reviendraient de façon récurrente, soit environ deux à trois fois par semaine.

Même si Twitch est un service spécialisé dans les streams de jeux vidéo, les émissions en question s'attaqueront à divers sujets. Dans cette liste, nous retrouvons logiquement du gaming mais aussi des programmes de rencontres, de sport, de musique et du talk-show plus classique. Pour mettre ce contenu en place, la société détenue par Amazon serait prête à débourser entre 50 000$ et 250 000$ par semaine.