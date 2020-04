La fréquentation de Twitch fait un bond de 23% depuis le confinement

Un mois de mars explosif pour Twitch

Source : Engadget

Depuis quelques semaines maintenant, de nombreux pays sont contraints à des mesures de confinement et outre les logiciels d'appels et de messagerie , ce sont les plateformes de streaming qui enregistrent des records de fréquentation.En effet, les logiciels Streamlabs et Stream Hatchet estiment que Twitch a dépassé le cap du milliard d'heures de visionnages (1,2 milliard), soit une augmentation de 23 % entre février et mars. C'est mieux que Mixer (+16 %), YouTube Gaming (+11 %) et Facebook Gaming (+4 %).Outre une hausse de viewers, Twitch connait également une très forte augmentation ne nombre de chaînes créées. Confinement oblige, beaucoup de joueurs ont visiblement décidé de tenter leur chance sur la plateforme.