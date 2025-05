La compétition débutera officiellement le vendredi 3 octobre à 20 heures avec la présentation des 24 pilotes, répartis en plusieurs écuries. Parmi les têtes d’affiche figurent SCH, Mister V, PLK, Mastu, Théodort, Cocotte, Baghera, mais également des vidéastes espagnols et américains. Un concert marquera l’ouverture de l’événement ce même soir, accessible uniquement aux détenteurs de billets pour le samedi ou le dimanche. Cette nouvelle édition se déroulera une nouvelle fois sur l'emblématique circuit Bugatti du Mans.

Le samedi 4 octobre, les qualifications pour la course sprint auront lieu à 14h, suivies de la course à 18 h 30. Un second concert est prévu en soirée. Le dimanche 5 octobre, les qualifications débuteront à 13 h 30, et la grande course, d’une durée de 15 tours, sera lancée à 17 h 25. Le podium final viendra de toute évidence clôturer cette ultime édition.