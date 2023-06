GP Explorer 2 : Leboncoin vole au secours de Squeezie en prenant une décision radicale

Le 8 octobre 2022, la chaîne de Squeezie passe en live pour le tout premier GP Explorer. Les gradins se remplissent, les pilotes se préparent, et le public afflue en live. Après des mois de préparation, c'était le grand jour pour les 22 vidéastes qui ont dû apprendre à manier les bolides et parfois même passer le permis de conduire.

La réalisation n'était pas en reste, puisque l'événement a été filmé et produit par AMP Visual TV, une société spécialisée dans les compétitions sportives. À la tête de ce dispositif, on retrouvait Olivier Denis, qui n'est autre que le réalisateur des 24 Heures du Mans. Au plus fort de la course, il y avait plus de 1 million de personnes sur le stream, en plus des 40 000 spectateurs en tribunes.

Annoncé le 13 avril, le GP Explorer 2 a l'intention de mettre la barre encore plus haut, souhaitant profiter de l'absence de courses automobiles ce week-end-là. Tout d'abord, il n'y aura pas 40, mais 60 000 personnes sur place. En parallèle, ce ne sont plus 22 pilotes qui se placeront sur la grille, mais 24, avec 12 nouveaux et 12 anciens. Ces derniers sont d'ailleurs :