ZeratoR annonce un Z Event 2020, au profit d'Amnesty International et en physique

Lors de l'interview exclusive que ZeratoR avait accepté de nous accorder le 22 septembre dernier, nous avions compris que la partie n'était pas gagnée d'avance, en raison du contexte sanitaire pandémique. « On essaie tous les ans d’organiser un Z Event, parce que ça nous plaît et que ça plaît aux gens qui le suivent. Dans le contexte actuel, c’est compliqué. On essaie encore de faire quelque chose. Pour le moment, on ne peut rien annoncer, notamment en ce qui concerne la manière dont on va le faire », nous expliquait celui qui a fait naître le city builder As Far As The Eye.