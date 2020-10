Cyberpunk 2077 : la carte du jeu vient de fuiter

Le poster de la carte ne nous apprend rien de bien nouveau. Nous pouvons seulement y apercevoir Night City et ses environs. En août 2019, le studio polonais avait déjà précisé que la map de Cyberpunk 2077 serait moins grande que celle des dernières aventures en date de Geralt de Riv. Cependant, elle sera aussi plus dense, détaillée et peuplée.