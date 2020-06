Cyberpunk 2077, The Witcher 1, 2 et 3 ; GOG met en vente un pack au prix sacrifié de 87 €

En attendant, vous pouvez d'ores et déjà craquer et précommander le jeu de rôle sur différentes plateformes comme Steam ou GOG. Cette dernière dispose toutefois d'un argument particulièrement intéressant : une jolie promotion sur l'ensemble du catalogue CD Projekt RED.

Ainsi, pour la « modique » somme de 87,77 euros, vous pouvez vous offrir Cyberpunk 2077 bien sûr, mais aussi :

The Witcher Enhanced Edition,

The Witcher 2 Assassins of Kings Enhanced Edition,

The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition,

Thronebreaker : The Witcher Tales,

The Witcher Adventure Game.

Pour ne rien gâcher, GOG offre également un ensemble de goodies autour de l'univers Cyberpunk 2077. On y retrouve des fonds d'écran (desktop et smartphone), des dessins conceptuels, des affiches et diverses autres choses encore.