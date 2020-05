GOG lance ses soldes d'été : voici notre sélection des jeux à ne pas rater

Du 27 mai au 15 juin GOG propose plus de 300 jeux en réduction. L'occasion idéale d'étoffer sa ludothèque sans DRM à moindre coût.

Et pour unifier toutes vos bibliothèques de jeu, vous pouvez installer GOG 2.0, récemment déployé auprès de tous les utilisateurs.

Arrivé récemment sur GOG, l'excellent jeu de stratégie des Français de Shiro Games est déjà excellent dans sa version basique, mais celles et ceux qui en voudraient plus peuvent également profiter d'une réduction supplémentaire sur les DLC ajoutant des clans au titre pour varier les plaisirs.

A Plague Tale: Innocence - 15,29 euros -66%)

Multi-récompensé, est-il bien utile de présenter une nouvelle fois l'excellent jeu d'aventure A Plague Tale: Innoncence d'Asobo ? Si vous recherchez une aventure sombre qui prend aux tripes avec d'excellents personnages et beaucoup (beaucoup) de rats, c'est le moment !

Disco Elysium - 29,99 euros (-25%)

Qualifié de jeu de l'année 2019 par presque tous les joueurs qui ont réussi à le dompter malgré le fait qu'il ne soit qu'en anglais ( ce qui va bientôt changer ), le RPG Disco Elysium est un monstre d'ambiance et d'écriture qui mérite absolument une place dans votre ludothèque.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - 9,99 euros (-75%)

En attendant la sortie de Desperados III dans quelques semaines, pourquoi ne pas se préparer au jeu d'infiltration et de stratégie avec l'acclamé précédent titre du studio Mimimi, Shadow Tactics: Blades of the Shogun ?