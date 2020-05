L'acclamé Disco Elysium est patché et sera prochainement traduit en 6 langues

Qualifié de meilleur jeu de rôles de ces dernières années et/ou de meilleur jeu de 2019 par un très grand nombre de joueurs, Disco Elysium refait parler de lui. Son développeur estonien ZA/UM s'est aujourd'hui fendu d'un billet pour annoncer plusieurs choses.

La plus importante concerne à n'en pas douter le fait que le studio est bien au travail sur une traduction de son RPG. Une excellente nouvelle, puisque avec sa gigantesque quantité de dialogues souvent touffus et uniquement proposés en anglais, Disco Elysium n'est pas un jeu aisé à appréhender par tout le monde. Six langues sont pour le moment prévues (français, allemand, espagnol, coréen, russe et portuguais-brésilien), mais un nouveau site officiel permet d'en demander d'autres.

Ensuite, alors que des versions consoles devraient arriver plus tard dans l'année, la mouture PC profite désormais d'une solide mise à jour. En passant à une nouvelle version du moteur Unity, le jeu est désormais bien mieux optimisé, notamment pour les machines modestes, et de nombreux bugs ont été corrigés en passant.

Et pour fêter tout ça, le jeu est actuellement disponible à -25 % (soit 29,99 euros) sur Steam.