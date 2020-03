Les 11 jeux sur PC indispensables en période de confinement

Lire aussi :

Football Manager 2020 (PC)

Call of Duty: Warzone (PC / PS4 / Xbox One)

Disco Elysium (PC)

A Short Hike (PC)

Final Fantasy XV (PC / PS4 / Xbox One / Stadia)

Pathfinder: Kingmaker (PC / PS4 / Switch / Xbox One)

Ori and the Will of the Wisp (PC / Xbox One)

Elite Dangerous (PC)

Borderlands 3 (PC)

Kingdom Come Deliverance (PC / PS4 / Xbox One)

DOOM Eternal (PC / PS4 / Xbox One / Stadia)

Puisque la meilleure méthode pour éviter la propagation du coronavirus est encore de rester chez soi. Puisque depuis ce midi, c'est même une obligation pouvant entraîner une amende allant jusqu'à 135 euros pour les contrevenants. Et puisque, enfin, nous avons proposé une échappatoire vidéoludique sur consoles hier, en voici venir la « version » PC. Bien sûr, profiter des offres gratuites des grands réseaux (Orange ou Canal Plus par exemple) reste une possibilité, mais l'interactivité du jeu vidéo, c'est pas mal non plus... non ?En dehors de quelques très rares exceptions, au Chili ou en Russie par exemple, l'immense majorité des championnats de football se sont arrêtés avec l'épidémie de coronavirus. Ils ne devraient pas reprendre avant, au mieux, plusieurs semaines. Dans l'intervalle, pourquoi ne pas en profiter pour faire progresser votre club virtuel sur? Sorti en novembre dernier, le jeu est incontestablement la nouvelle référence du genre.Parfois critiqué pour son immobilisme, Sports Interactive - le studio à l'œuvre depuis le premier opus - s'est cette fois « sorti les doigts ». Ainsi, les plus experts ont souligné l'impact des objectifs à long-terme pour apprécier ses parties sur la durée quand les débutants pourront se réjouir d'une remarquable accessibilité : malgré l'immense base de données, on s'y retrouve toujours grâce à une interface au meilleur de sa forme.Alors que personne n'en avait jamais entendu parler, Call of Duty: Warzone a été l'occasion de quelques fuites, quelques indices en février dernier. Pourtant, pour la plupart des joueurs, la découverte s'est faite avec la publication des premières vidéos d'influenceurs et des premiers tests au moment de sa sortie, le 10 mars... et quelle découverte !Non seulementa le bon goût d'être entièrement gratuit, mais en plus d'un modetrès efficace, il propose un modeplus novateur. Il faut certes encore faire avec quelques bugs ou des zones un peu vides, mais, quoique disponible, le jeu n'est encore qu'en bêta et il compense par une carte immense et variée. Avec plus de 6 millions de joueurs dans ses premières 24 heures, il ne devrait pas connaître la désaffection de sitôt, mais attention, il nécessite 175 Go d'espace disque !Une pépite, une merveille, un petit bijou... Nous ne saurions tarir d'éloges à l'encontre de, un OVNI vidéoludique en provenance d'Estonie et disponible sur PC depuis quelques mois. Sur le principe, il s'agit pourtant d'un « bête » jeu de rôle / aventure enveloppant une sorte d'enquête où l'accent est mis sur les dialogues et les relations avec autrui.Sur le principe, car en réalité, toute la richesse du jeu, toute son inventivité ne mettent guère plus de quelques minutes à sauter au visage du joueur. On est alors littéralement emporté par ses qualités d'écriture, absorbé par des dialogues qui jouent tantôt sur le non-sens, tantôt sur les ressorts humoristiques pour faire vibrer leur public. Pour ne rien gâcher, son esthétique singulière donne àun cachet indéniable. Attention cependant, il est intégralement en anglais et plutôt exigeant.Alors que l'on parle confinement, quoi que mieux qu'un peu de dépaysement ?est vu par certains comme une espèce deà la sauce « indépendant ». Une version « de poche » du hit de Nintendo. On y incarne une adolescente prénommée Claire en vacances avec son grand-père sur une île loin de tout... où l'on ne capte même pas le réseau mobile !Son grand-père lui explique alors qu'il faut rejoindre Hawk Peak pour obtenir sa précieuse connexion. Bien sûr, le chemin est plus long et plus complexe que prévu. Débute alors une espèce de parcours initiatique, de vaste jeu d'exploration où l'on découvre un univers riche, coloré et particulièrement immersif. Ah oui, précision utile, Claire est un oiseau et les nombreux personnages sont tous, de la même manière, des humanoïdes. Seconde précision utile,est gratuit pour encore quelques jours sur l'Epic Games Store.Disponible sur PC depuis mars 2018 après une sortie console 18 mois plus tôt,n'est ni le meilleur opus de la franchise Square Enix ni le meilleur RPG du moment. Alors pourquoi le retenir ? Pour plusieurs raisons en fait. Tout d'abord, nous avons été conquis par l'ambiance et plus particulièrement la bande-son signée Yoko Shimomura.Ensuite, reconnaissons qu'en s'éloignant de certains canons de la franchise,parvient à nous surprendre. On peut lui reprocher une finition et une ergonomie passables, mais l'aspectest remarquable et la direction artistique de toute beauté. Enfin, sa narration plus dense que de coutume aboutit à quelque chose de plus concis... ce qui devrait permettre aux allergiques du JRPG d'enfin goûter à cette franchise et, qui sait, découvrir les autres opus ?Passablement buggé à sa sortie en septembre 2018,c'est un peu comme le bon vin, il est parvenu à se bonifier avec le temps... et avec les innombrables patchs publiés par ses développeurs. Depuis plus ou moins un an, on peut dire qu'il est arrivé à maturité et il est aujourd'hui possible de profiter pleinement de ses qualités.Et des qualités, il en a le bougre. À vrai dire, nous ne sommes pas loin de penser qu'il s'agit du meilleur jeu de rôle « façon» actuellement disponible sur PC. Il est d'une richesse et d'une profondeur inégalées. Il autorise une vaste personnalisation de ses personnages et son univers, empreint d'aventures et d'intrigues politiques, est une merveille. Signe qui ne trompe pas, la suite vient tout juste d'être financée sur Kickstarter (plus de 2 millions de dollars) alors en attendant la sortie prévue pour juin 2021... Jetez-vous sur le premier opus !Lancé il y a quelques jours à peine, Ori and the Will of the Wisps est évidemment la suite de l'excellent(issime)paru il y a quelques années. Un jeu de plateformes toujours aussi renversant techniquement, qui répond en outre de quelques jolies évolutions de gameplay.Certes, cette suite est moins surprenante que le premier opus, maisoffre notamment un nouveau système de progression plus enthousiasmant, de nouveaux environnements, de nouvelles capacités... Bref, une aventure assez inoubliable et une pure invitation au voyage, que l'on vous conseille chaudement.Cinq ans ! Déjà cinq ans pour ce qui reste à l'heure actuelle l'un des meilleurs simulateurs spatiaux actuellement disponibles sur PC. Quatrième opus d'une série qui remonte à la préhistoire du jeu vidéo - 1984 pensez donc ! -nous propose de prendre les commandes de multiples vaisseaux pour... faire comme bon nous chante !Le principe même du jeu repose effectivement sur sa très grande ouverture. Marchand, contrebandier, pirate, mercenaire à la solde de la Fédération ou de l'Empire, c'est vous qui choisissez votre façon d'aborder le jeu. Certains préférerons sans-doute se lancer dans l'exploration et ça tombe plutôt bien parce qu'avec plus de 400 milliards de systèmes, il y a de quoi faire ! Enfin, par les temps qui courent, un petit vol en escadrille ou l'attaque, à plusieurs, d'un méga-croiseur constituent des alternatives pour le moins réjouissantes !Symbole du combat entre l'Epic Games Store et Steam,vient tout juste de débarquer sur la plateforme de Valve. L'occasion pour nous de revenir sur un jeu qui a déclenché plusieurs polémiques, mais reste très agréable à jouer... surtout en mode coopératif, histoire de dézinguer du skag avec ses meilleurs potes.D'abord exclusif à l'Epic Games Store,a fait rager de nombreux joueurs PC fidèles de Steam. Ses deux méchants très peu inspirés et des blagues encore plus scatologiques que sur le précédent opus ont entrainé de nombreuses critiques. Pourtant, en poussant jusqu'à l'extrême la logique de la franchise, Gearbox Software a accouché d'un titre violent à souhait, à l'action nerveuse et l'arsenal démesuré... Tout ce que demandent des fans d'ailleurs comblés par l'annonce du nouveau DLC,Une plongée au cœur du XVe siècle en pleine Bohème sous domination impériale... rien de tel pour se changer les idées. Sorti il y a déjà deux ans,n'a pas pris une ride et la force de son immersion historique reste intacte. Elle est même magnifiée par les multiples patchs et l'excellent suivi de ses créateurs.Dans, on contrôle un certain Henri, jeune homme insouciant, fils du forgeron de son petit village de Skalitz. Des événements bouleversent rapidement son quotidien. Village rasé, parents assassinés et mercenaires à ses trousses, il doit apprendre à survivre en arpentant cette région de Bohème centrale. Exactitude historique et variété des situations en font un jeu d'aventure / RPG d'une richesse peu commune.Disponible dans quelques jours à peine (le 20 mars), DOOM Eternal promet de faire le bonheur des amateurs de FPS nerveux et sanguinolents. Il s'agit évidemment du grand retour de la licence DOOM, après le reboot lancé en 2016.Vous pourrez à nouveau incarner le célèbre DOOM Slayer, de retour sur Terre, pour faire face à une énième invasion démoniaque. Outre un mode purement solo,proposera également un « Battlemode » (pour une expérience en deux contre un), sans oublier un mode « Invasion », qui permettra d'envahir la campagne d'un joueur en incarnant des démons. De bonnes heures de jeu en perspective donc.