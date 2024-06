Vous êtes joueur Xbox et avez reçu par erreur un code de jeu complet pour Baldur's Gate 3 ? Pas de panique, Larian a tout prévu

En novembre 2023, Larian a annoncé qu'il serait possible d'obtenir une version physique de son dernier succès en date, Baldur's Gate 3. Une édition spéciale reprenant le format des anciens jeux PC, et dans laquelle on retrouve le titre en physique, une carte du monde, des stickers, des patchs et la bande-originale sur trois CD. Le seul manque était le contenu bonus de l'édition Deluxe, fourni à part et par l'intermédiaire d'un code de téléchargement. Vous allez voir, ce dernier est au coeur de notre sujet. Prévue pour le premier trimestre, cette édition a pris beaucoup de retard en raison de problèmes sur la chaîne de production, et c'était d'autant plus vrai pour l'édition Xbox, qui ne tenait finalement pas sur trois mais sur quatre disques.

Le studio a tenu les joueurs informés et, peu avant la livraison des copies, les concernés ont reçu un courriel contenant le fameux code. Le reste concerne seulement les joueurs Xbox Series, certains d'entre eux ayant eu la surprise de constater qu'une fois saisi, le code donnait non pas accès au contenu bonus, mais à l'intégralité du jeu. Une bonne surprise, qui a tout de même provoqué un peu d'inquiétude. Quid du contenu supplémentaire, et de la conservation de cette version dématérialisée fournie par erreur ? Larian a apporté une réponse à cela il y a quelques heures, reconnaissant par e-mail une mauvaise manipulation dans la génération des codes.



« Bien que nous soyons ravis que beaucoup d'entre vous aient reçu leur copie physique de l'édition Deluxe de Baldur's Gate 3, certains d'entre vous ont peut-être remarqué que vos codes DLC Xbox Series X|S accordaient par erreur l'accès à l'intégralité du jeu. […] Si vous avez déjà utilisé votre code […], vous pourrez conserver la version numérique du jeu à laquelle vous avez accès, et nous enverrons à tous les propriétaires de cette édition Xbox Series X|S un nouveau code avec le bon contenu. »

Autrement dit, si vous avez fait partie des joueurs concernés par ce problème, vous ne constaterez pas la disparition du jeu de votre bibliothèque. Larian assume l'erreur, qui profite très largement aux joueurs. Les codes donnant accès au contenu bonus commencent déjà à être envoyés. Pour récupérer le contenu numérique bonus hors-jeu (fiches de personnages, artbook et bande-son), activez le nouveau code et rendez-vous sur le site officiel avec vos identifiants.