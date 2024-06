Elden Ring Shadow of the Erdtree : votre PC pourra-t-il le faire tourner ?

Les habitués d'Elden Ring auront remarqué que les configurations avancées pour Shadow of the Erdtree sont finalement très proches de celles du jeu de base. En réalité, la seule véritable différence tient à l'espace de stockage puisqu'il est maintenant question de 80 Go alors que 60 Go suffisaient pour Elden Ring seul.

Si Elden Ring tournait de manière satisfaisante sur votre machine, vous ne devriez donc pas avoir besoin de changer quoi que ce soit. Pour être peut-être encore un peu plus à l'aise et profiter de Shadow of the Erdtree au mieux, nous vous suggérons trois cartes graphiques à choisir en fonction de la définition d'image envisagée.