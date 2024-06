Avatar, Starfield, Company of Heroes 3, Lies of P : un nouveau bundle jeu vidéo chez AMD

Des titres sympas donc, et qui profitent plutôt bien des cartes AMD, même si la question du timing de la firme américaine interroge. Alors que nous ne sommes plus très loin du lancement de la nouvelle génération de Radeon, on peut supposer qu'AMD cherche à écouler les stocks « d'anciens » GPU.

Pour les joueurs, pas de problème de toute façon : même si les Radeon RX 7700 XT et Radeon RX 7800 XT n'ont pas été les plus novatrices des cartes, elles offrent de bonnes performances, en rastérisation notamment, et sont tout à fait indiquées pour exploiter les jeux ainsi offerts.