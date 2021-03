Un RPG AAA à la 3e personne en monde ouvert dans l'univers Donjons & Dragons est en développement

Connu également pour avoir codéveloppé Counter-Strike: Global Offensive et Age of Empires 2 HD, Hidden Path Entertainment se lance cette fois sur un projet autrement plus ambitieux. À savoir ni plus ni moins qu'un RPG en monde ouvert à très gros budget dans l'univers de la légendaire franchise Donjons & Dragons. Pour le mener à bien, le studio recrute actuellement un directeur de programmation graphique, un programmeur spécialisé dans ce domaine, ainsi qu'un scénariste.

Pour l'heure, aucune information n'a été partagée quant au gameplay ou au lieu où se tiendra l'histoire, proposant apparemment plusieurs branches narratives selon nos choix. Ce qui est certain, c'est que ce futur jeu estampillé Donjons & Dragons tournera sous le moteur Unreal Engine 4 et promet une écriture de qualité, supportée par des dialogues entièrement doublés. Nous devrions également nous attendre à des compagnons dotés d'une forte identité. Aucune information non plus quant aux plateformes pour lesquelles le jeu sera développé.

Les dés sont désormais entre les mains d'Hidden Path, en espérant que le studio saura nous offrir une réussite critique.